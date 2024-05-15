Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri)

Emekli bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı öncesinde ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemde yer almaya başladı. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri) - 1

2024 Kurban Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih sorgulanmaya başladı. Emekli olan milyonlarca vatandaş, bayram öncesinde ikramiyelerin yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?

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Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri) - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Her bayram olduğu gibi 2024 Kurban Bayramı öncesinde de emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyeleri, bayram önce yatırılmıştı.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri) - 3

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri) - 4

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri yapılan 8. Yargı Paketi sonrasında emekli bayram ikramiyeleri artırıldı.

Buna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilmişti.

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