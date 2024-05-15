Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı? (2024 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri)
Emekli bayram ikramiyelerinin, Kurban Bayramı öncesinde ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemde yer almaya başladı. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi ne kadar?
2024 Kurban Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih sorgulanmaya başladı. Emekli olan milyonlarca vatandaş, bayram öncesinde ikramiyelerin yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayramdan önce yatar mı?