Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emeklilerin son zamanlarda en çok araştırdığı konuların başında yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri oldu. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacak, 23 Nisan'da sona erecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte ödemelerin hesaba geçeceği tarih de merak konusu oldu.