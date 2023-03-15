Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emeklilerin son zamanlarda en çok araştırdığı konuların başında yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri oldu. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacak, 23 Nisan'da sona erecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte ödemelerin hesaba geçeceği tarih de merak konusu oldu.
Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Daha önceki yıllarda emekli bayram ikramiyeleri bayrama bir hafta kala yatırılmıştı. Emekli ikramiyelerinin nisan ayının 2'nci haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
Bayram ikramiyelerinde herhangi bir değişiklik olmazsa en son yapılan zam miktarına göre yani bin 100 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik başvurusu kabul edilen EYT'liler, 1100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanabilecekler.