Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan'a denk geliyor. Peki,Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? - 1

Emeklilerin son zamanlarda en çok araştırdığı konuların başında yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri oldu. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacak, 23 Nisan'da sona erecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte ödemelerin hesaba geçeceği tarih de merak konusu oldu.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? - 2

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Daha önceki yıllarda emekli bayram ikramiyeleri bayrama bir hafta kala yatırılmıştı. Emekli ikramiyelerinin nisan ayının 2'nci haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? - 3

İKRAMİYE TUTARINA ZAM YAPILACAK MI?

Bayram ikramiyelerinde herhangi bir değişiklik olmazsa en son yapılan zam miktarına göre yani bin 100 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? - 4

EYT'LİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik başvurusu kabul edilen EYT'liler, 1100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanabilecekler.

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