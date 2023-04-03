Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023 bayram ikramiyesi ödeme günleri)

2023 emekli bayram ikramiyesi, hükümet tarafından yapılan çalışma sonrasında zamlandı. Geçtiğimiz yıllarda 1100 TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri, yapılan zam sonrasında 2 bin TL'ye yükseltildi. Bu yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelerin hangi gün hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?