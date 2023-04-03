Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? (2023 bayram ikramiyesi ödeme günleri)

2023 emekli bayram ikramiyesi, hükümet tarafından yapılan çalışma sonrasında zamlandı. Geçtiğimiz yıllarda 1100 TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyeleri, yapılan zam sonrasında 2 bin TL'ye yükseltildi. Bu yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelerin hangi gün hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklandı.
Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emekliye 2 bin lira ödeme yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.
Buna göre; 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.