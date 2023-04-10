Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SGK-Bağkur emekli ikramiyesi ödeme tarihleri

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihlerini duyurdu. SSK ve Bağkur emeklileri belirlenen tarih aralıklarında maaşlarını alacak.
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan
Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."