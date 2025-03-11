Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı
Emekli bayram ikramiyesi %33’lük artışla birlikte 4.000 liraya yükselirken gözler ödeme tarihlerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ödeme günleri farklılık gösterecek. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Emekli bayram ikramiyesi zammına ilişkin kanun teklifi, TBMM’de görüşülecek ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yasalaşacak. Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart tarihinde başlayacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşından faydalananlar ikramiye alabilecek. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar oldu? İşte, Emekli ikramiyesi zammına ilişkin yapılan son açıklama…
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri