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Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı

Emekli bayram ikramiyesi %33’lük artışla birlikte 4.000 liraya yükselirken gözler ödeme tarihlerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine ödeme günleri farklılık gösterecek. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak. Emekli bayram ikramiyesi zammına ilişkin kanun teklifi, TBMM’de görüşülecek ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yasalaşacak. Ramazan Bayramı, 2025 yılında 30 Mart tarihinde başlayacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşından faydalananlar ikramiye alabilecek. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar oldu? İşte, Emekli ikramiyesi zammına ilişkin yapılan son açıklama…

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU

AK Parti Grup  Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak. Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı - 4

Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak. 

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı - 5

SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı - 6

KABİNE 10 MART PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Ekonomik olarak atılacak yeni adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ateşkesi ve diğer birçok önemli konu toplantıda ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklayacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 ödeme günleri belli oldu mu? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye zammı - 7

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI? 

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece başladı. Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek. Bayram ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Geçtiğimiz yıl bayram iki günlük idari izinle birleştirilerek 9 güne uzatılmıştı. Bu Kabine Toplantısı’nda bayram tatiline ilişkin karar çıkması beklenmiyor.

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