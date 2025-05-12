4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

2025 yılında emeklilere ödenen ikramiyeler 4 bin lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda kanun teklifi yetişmediğinden ikramiyeler 3.000 lira + 1.000 lira olarak hesaplara yatırıldı. Kurban Bayramı’na bir aydan kısa bir zaman kala ikramiye ödeme tarihleri ise gündem oldu. İkramiyeler tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı, Diyanet tarafından açıklanan takvime göre 6 Haziran’da başlayacak. Özellikle illerdeki kurbanlık fiyatları belli olurken ikramiyeleriyle birlikte kurban alışverişi yapacaklar ikramiye ödeme tarihlerine odaklandı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye ödeme takvimine ilişkin detaylar…

4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 1

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bayram ikramiyelerinden dul ve yetim aylığı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleriyle birlikte yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyelerinden yararlanabilmek için emekli aylığının bağlanmış olması şartı aranıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri için geçtiğimiz bayramda ödemeler 3 gün içerisinde tamamlanmıştı. İkramiye ödemesinden faydalanabilmek için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Maaş alınan hesaplar aracılığıyla ikramiyeler yatırılacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatar? İşte, ödemelere ilişkin öngörülen tarihler…

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4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 2

İKRAMİYELER İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için SGK tarafından ayrıca takvim duyurulacak. İkramiyeler genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılmaya başlanıyor.

Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak ve 9 Haziran’da sona erecek.

Geçtiğimiz yıl ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl ise bayramın yaklaşık 10 gün önce başlayacak olması sebebiyle ikramiye ödemelerinin 2 Haziran haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Detaylı ödeme takvimi bayram öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak.

4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 3

YAKLAŞIK 16  MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Bayram ikramiyelerinden sadece SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanmıyor. Şampiyon sporcular, dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alabiliyor.

4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 4

Yeni emeklilik hakkı elde edenler ise maaş bağlandığı durumda ikramiye alabiliyor. 2025 yılında Kurban Bayramı ikramiyelerinden yaklaşık 16 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 5

HER YIL YENİDEN BELİRLENİYOR

Emekli bayram ikramiyeleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılında 3 bin lira olarak belirlenen emekli ikramiyeleri bu yıl %33 oranında artarak 4 bin lira seviyesine çekildi. Kurban Bayramı’nda emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak yatırılacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda kanun teklifi yetişmediğinden ikramiyeler ilk olarak 3 bin lira olarak yatırıldı. Ardından ise bin liralık farklar bayram sonrasında hesaplara geçti.

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