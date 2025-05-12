4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bayram ikramiyelerinden dul ve yetim aylığı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleriyle birlikte yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyelerinden yararlanabilmek için emekli aylığının bağlanmış olması şartı aranıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri için geçtiğimiz bayramda ödemeler 3 gün içerisinde tamamlanmıştı. İkramiye ödemesinden faydalanabilmek için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Maaş alınan hesaplar aracılığıyla ikramiyeler yatırılacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatar? İşte, ödemelere ilişkin öngörülen tarihler…