4 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2025 yılında emeklilere ödenen ikramiyeler 4 bin lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda kanun teklifi yetişmediğinden ikramiyeler 3.000 lira + 1.000 lira olarak hesaplara yatırıldı. Kurban Bayramı’na bir aydan kısa bir zaman kala ikramiye ödeme tarihleri ise gündem oldu. İkramiyeler tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı, Diyanet tarafından açıklanan takvime göre 6 Haziran’da başlayacak. Özellikle illerdeki kurbanlık fiyatları belli olurken ikramiyeleriyle birlikte kurban alışverişi yapacaklar ikramiye ödeme tarihlerine odaklandı. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye ödeme takvimine ilişkin detaylar…
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bayram ikramiyelerinden dul ve yetim aylığı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Yaşlılık maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve diğer hak sahipleriyle birlikte yaklaşık 16 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyelerinden yararlanabilmek için emekli aylığının bağlanmış olması şartı aranıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri için geçtiğimiz bayramda ödemeler 3 gün içerisinde tamamlanmıştı. İkramiye ödemesinden faydalanabilmek için herhangi bir başvuru ekranı bulunmuyor. Maaş alınan hesaplar aracılığıyla ikramiyeler yatırılacak. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatar? İşte, ödemelere ilişkin öngörülen tarihler…