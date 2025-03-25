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Emekli bayram ikramiyesi 2025 sorgulama: 1.000 TL Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri 3.000 lira olarak ödenmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören siviller ve diğer birçok hak sahibi ikramiye ödemesinden yararlanacak. İkramiye ödeme sorgulama işlemleri iki farklı alternatif şekilde sorgulanabiliyor. İkramiyeler, kanun teklifi yasalaşmadığı için ilk etapta 3.000 lira olarak yatırılacak ve ardından farklar hesaplara aktarılacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi farkları ne zaman yatar? İşte, ödemelere ilişkin son gelişmeler…

Emekli bayram ikramiyesi 2025 sorgulama: 1.000 TL Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? - 1

Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli ikramiyelerinde fark dışındaki ödemeler dört (4) gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. İkramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin iki alternatif yöntemi bulunuyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlar ise tam ikramiye alacak. Bu yıl emekli ikramiyeleri %33 artarak 4 bin liraya ulaşmıştı. İlk etapta ikramiyeler 3.000 TL olarak bugün yatmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye sorgulama yöntemi….

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Emekli bayram ikramiyesi 2025 sorgulama: 1.000 TL Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA 2025

Emekli bayram ikramiyesinin hesabına geçip geçmediğini kontrol etmek isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden sorgulama işlemini kolayca yapabiliyor.

e-Devlet’e T.C kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama yerine “ Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama” yazarak ödeme durumunu kontrol edebilirler.

Sorgulama ekranında ikramiye yılı, ikramiye tipi, ikramiye tutarı ve ödeme durumu kontrol edebilir. Ödeme durumu ” Ödendi” olan emeklilerin ikramiyeleri hesaplara geçti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Emekli bayram ikramiyesi 2025 sorgulama: 1.000 TL Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? - 3

BİN LİRALIK FARKLAR SONRA HESAPLARA GEÇECEK

Bayram ikramiyesi yeni yılda 4.000 lira olarak belirlendi. Emekli bayram ikramiyesinin artışına yönelik kanun teklifi TBMM’de devam eden kanun teklifinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. İkramiyelerdeki fark ödemeleri için SGK yaptığı açıklamada “ Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir” ifadeleri yer aldı.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 sorgulama: 1.000 TL Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? - 4

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YATTI MI?

İkinci bir alternatif yöntem ise emekliler maaş aldıkları bankaların mobil bankacılık bölümünden veya telefon bankacılığı üzerinden emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Kamu bankalarından veya özel bankalardan ikramiye ödemesi alacaklar aşağıdaki numaralar aracılığıyla ikramiye durumunu kontrol edebilirler.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri: 0850 220 00 00

Vakıfbank müşteri hizmetleri: 0850 222 0724

Halkbank müşteri hizmetleri: 0850 222 0400

Türkiye İş Bankası müşteri hizmetleri: 0850 724 0724

Akbank müşteri hizmetleri: 444 2 525

Yapı Kredi müşteri hizmetleri: 444 0 444

Garanti Bankası müşteri hizmetleri: 444 0 333

DenizBank müşteri hizmetleri: 0850 222 0800

QNB Finansbank müşteri hizmetleri: 0850 222 0900

Emekli bayram ikramiyesi 2025 sorgulama: 1.000 TL Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? - 5

SSK (4A) BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

4A Emeklileri için ikramiye ödeme programı belli oldu. Tahsis numarasının sonu 17,18,19 olanlara 24 Mart tarihinden itibaren ödemeler yapılacak.

Tahsis numarası 20,21,22 olanlara ise 25 Mart Salı, 23,24,25,26 olanlara ise 26 Mart Çarşamba günü ödemeler yapılacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 sorgulama: 1.000 TL Emekli bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak? - 6

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ 

Bağ-Kur (4b) emeklileri ise ikramiye ödemelerini 27 Mart Perşembe günü alırken Emekli Sandığı (4c) emeklileri ise ikramiye ödemelerini nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde alacak.

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