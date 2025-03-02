Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekileriyle birlikte diğer hak sahipleri, Ramazan ayının gelmesiyle ikramiye artışına odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye ödemelerine ilişkin çalışma yapılacağını aktarmıştı. İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayının sonunda başlarken ikramiyelerin 1 hafta önce hesaplara geçmesi bekleniyor. Olası zam oranlarına göre emekli bayram ikramiyeleri hesaplamaları yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, Ramazan bayramı emekli ikramiyesi zammı gelişmeleri…
Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. 3 günlük bayram tatili öncesinde emeklilerin ikramiye ödemeleri hesaplara aktarılacak. Geçtiğimiz yıl ikramiyeler %50 zamlanarak 3.000 liraya yükselmişti. Emekli ikramiyeleri, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ocak ayında yapılan artış %15.75 olurken emekliler ise ikramiye zam oranlarına odaklandı. Emekli ikramiyelerinde daha önceki dönemlerde yılda tek artış olduğundan ikramiyelerin %15.75’den fazla artması bekleniyor. İkramiyelerin olası zam oranlarına göre %20, %30, %40 ve %50 artması durumunda hesaplamalar tek tek yapıldı. İşte, Emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplamaları…