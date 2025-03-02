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Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekileriyle birlikte diğer hak sahipleri, Ramazan ayının gelmesiyle ikramiye artışına odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiye ödemelerine ilişkin çalışma yapılacağını aktarmıştı. İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Ramazan Bayramı bu yıl Mart ayının sonunda başlarken ikramiyelerin 1 hafta önce hesaplara geçmesi bekleniyor. Olası zam oranlarına göre emekli bayram ikramiyeleri hesaplamaları yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, Ramazan bayramı emekli ikramiyesi zammı gelişmeleri…

Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 1

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart tarihinde başlayacak. 3 günlük bayram tatili öncesinde emeklilerin ikramiye ödemeleri hesaplara aktarılacak. Geçtiğimiz yıl ikramiyeler %50 zamlanarak 3.000 liraya yükselmişti. Emekli ikramiyeleri, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Ocak ayında yapılan artış %15.75 olurken emekliler ise ikramiye zam oranlarına odaklandı. Emekli ikramiyelerinde daha önceki dönemlerde yılda tek artış olduğundan ikramiyelerin %15.75’den fazla artması bekleniyor. İkramiyelerin olası zam oranlarına göre %20, %30, %40 ve %50 artması durumunda hesaplamalar tek tek yapıldı. İşte, Emekli bayram ikramiyesi zammı hesaplamaları…

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Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 2

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA YATIRILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri, daha önceki yıllarda bayramdan en geç 1 hafta önce hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu yılda emekli ikramiyelerinin 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine göre maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 ZAMMI HESAPLAMASI

Emekli bayram ikramiyelerinde yapılacak artışın %15’in üzerinde olması beklenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı ikramiye zammı çalışmalarını sürdürüyor. Zam oranı için henüz net bir rakam yetkililer tarafından açıklanmadı. Zam oranı belirlendikten sonra ikramiye TBMM’de görüşülecek ve onay alması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girecek.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 4

Emeklilere Ocak ayında yapılan artış oranında (15,75) zam yapılması durumunda emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira olacak. Enflasyon göz önünde bulundurulduğunda geçtiğimiz yıl (2024) yapılan artışa benzer bir artış olması durumunda ikramiyeler %50 zamlanacak ve 4 bin 500 liraya yükselecek. %40 yükseliş olması durumunda ise ikramiyeler 1.200 lira artacak ve 4.200 lira olacak. Kesin zam oranları ise yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 5

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALMA ŞARTLARI NELER?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte bayram öncesinde emekli olmaya hak kazanan yeni emeklilerde ikramiye alabilecek.

Yaşlılık maaşı alanlar ikramiye alabilirken dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Örneğin dul maaşından emekli ikramiyesinin %70’ini alanlar bu oranda ikramiye alırken ölüm aylığı olarak %30 alanlar da bu hisseye göre ikramiyeden yararlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 6

Vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak.

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