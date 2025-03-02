Emekli bayram ikramiyesi 2025 zammı hesaplaması: Ramazan emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emeklilere Ocak ayında yapılan artış oranında (15,75) zam yapılması durumunda emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira olacak. Enflasyon göz önünde bulundurulduğunda geçtiğimiz yıl (2024) yapılan artışa benzer bir artış olması durumunda ikramiyeler %50 zamlanacak ve 4 bin 500 liraya yükselecek. %40 yükseliş olması durumunda ise ikramiyeler 1.200 lira artacak ve 4.200 lira olacak. Kesin zam oranları ise yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.