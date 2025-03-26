Emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı? 4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi fark sorgulama ekranı
Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinde kanun teklifi, resmileşmediği için ikramiye ödemeler 3 bin lira olarak hesaplara aktarılmaya başlanmıştı. SGK tarafından açıklanan takvime göre ikramiyeler 24 Mart tarihinde ödenmeye başlanırken 28 Mart tarihine kadar tamamlanacak. TBMM Genel Kurulu’nda ise emekli bayram ikramiyesinin 4.000 TL olmasına ilişkin Kanun Teklifi’nin ilk 4 maddesi kabul edildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle diğer hak sahipleri ise fark ödemelerine odaklandı. Peki Emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi sorgulama yöntemi…
Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli ikramiyelerinde fark dışındaki ödemeler dört (4) gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. İkramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin iki alternatif yöntemi bulunuyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlar ise tam ikramiye alacak. Bu yıl emekli ikramiyeleri %33 artarak 4 bin liraya ulaşmıştı. İlk etapta ikramiyeler 3.000 TL olarak yatmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye sorgulama yöntemi….