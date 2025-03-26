Emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı? 4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi fark sorgulama ekranı

Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli ikramiyelerinde fark dışındaki ödemeler dört (4) gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. İkramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin iki alternatif yöntemi bulunuyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlar ise tam ikramiye alacak. Bu yıl emekli ikramiyeleri %33 artarak 4 bin liraya ulaşmıştı. İlk etapta ikramiyeler 3.000 TL olarak yatmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye sorgulama yöntemi….