Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiyeye zam yapıldı mı? Açıklama geldi

Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Vatandaşlar, emekli ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. SSK, Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde ikramiye ödemesi yapılıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiyeye zam yapıldı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiyeye zam yapıldı mı? Açıklama geldi - 1

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor.  2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti.


EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiyeye zam yapıldı mı? Açıklama geldi - 2

2023 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam oranı ardından ikramiye tutarına da artış beklentisi oluşmuştu.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiyeye zam yapıldı mı? Açıklama geldi - 3

ZAM AÇIKLAMASI

Hükümet, emekliye zam için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiyeye zam yapıldı mı? Açıklama geldi - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

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