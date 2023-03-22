Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İkramiyeye zam yapıldı mı? Açıklama geldi

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti.
2023 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam oranı ardından ikramiye tutarına da artış beklentisi oluşmuştu.
Hükümet, emekliye zam için harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.
Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.