Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? Bakan Işıkhan tarih verdi
Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla birlikte 4.000 liraya yükseltildi. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiye tutarları belli olurken gözler ödeme programına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. Emeklilerle birlikte şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri