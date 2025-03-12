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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? Bakan Işıkhan tarih verdi

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla birlikte 4.000 liraya yükseltildi. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiye tutarları belli olurken gözler ödeme programına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. Emeklilerle birlikte şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? Bakan Işıkhan tarih verdi - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? Bakan Işıkhan tarih verdi - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU

AK Parti Grup  Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? Bakan Işıkhan tarih verdi - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamada bulundu. Işıkhan kanun Meclis'ten geçince ikramiyelerin emeklilerin hesabına geçeceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? Bakan Işıkhan tarih verdi - 4

Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak. 

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatırılacak? 4000 TL emekli ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? Bakan Işıkhan tarih verdi - 5

SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

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