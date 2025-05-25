Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4.000 TL ödeme takvimi belli oldu mu?
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesinin ödeme takvimini merakla bekliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılan ikramiye ödemeleri için gözler yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4.000 TL ödeme takvimi belli oldu mu?
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, bayram öncesinde hem hazırlıklarını tamamlamak hem de bayramlaşmak için gelen misafirlerini güzel ağırlamak isteyen emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden emekliler, gözlerini Bakan Işıkhan'dan gelecek müjdeli habere çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?