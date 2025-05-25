Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4.000 TL ödeme takvimi belli oldu mu?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, 4.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesinin ödeme takvimini merakla bekliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılan ikramiye ödemeleri için gözler yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4.000 TL ödeme takvimi belli oldu mu?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4.000 TL ödeme takvimi belli oldu mu? - 1

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, bayram öncesinde hem hazırlıklarını tamamlamak hem de bayramlaşmak için gelen misafirlerini güzel ağırlamak isteyen emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden emekliler, gözlerini Bakan Işıkhan'dan gelecek müjdeli habere çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4.000 TL ödeme takvimi belli oldu mu? - 2

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4.000 TL ödeme takvimi belli oldu mu? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4.000 TL ödeme takvimi belli oldu mu? - 4

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

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