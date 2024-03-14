Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak? (SSK, Bağ-Kur ve EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihleri)
Ramazan Bayramına kısa bir zaman kala gözler emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine ikramiyelerin yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak?
2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'nda ikramiye alacak olan milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısı sonrasında, yeni bayram ikramiyeleri hükümet tarafından 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak?