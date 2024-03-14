imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak? (SSK, Bağ-Kur ve EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihleri)

Ramazan Bayramına kısa bir zaman kala gözler emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihe çevrildi. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine ikramiyelerin yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak? (SSK, Bağ-Kur ve EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihleri) - 1

2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Ramazan Bayramı'nda ikramiye alacak olan milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısı sonrasında, yeni bayram ikramiyeleri hükümet tarafından 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak? (SSK, Bağ-Kur ve EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihleri) - 2

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak? (SSK, Bağ-Kur ve EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihleri) - 3

BAYRAM İKRAMİYELERİ BU YIL 3 BİN LİRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.

Buna göre; Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri bu yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak? (SSK, Bağ-Kur ve EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihleri) - 4

BAYRAM ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kimler ikramiye alacak? (SSK, Bağ-Kur ve EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihleri) - 5

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

DAHA FAZLA GÖSTER