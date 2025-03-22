imsakiye

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? (2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama)

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin ödenmesini bekleyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından sorgulanıyor. Hükümet tarafından yapılan yüzde 33'lük artışla birlikte 4 bin liraya yükselen bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. İkramiye ödemeleri önce Meclis'ten geçecek daha sonra ise yasalaşarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? 2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? (2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama) - 1

2025 Ramazan Bayramı'na 8 gün kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 bin lira, toplamda 8 bin lira ikramiye alacak olan emekliler, ikramiye ödemelerinin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte bayram öncesi ödemelerini alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? (2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama) - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YASALAŞTI MI?

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alındı.

Teklifin önümüzdeki hafta pazartesi günü (24 Mart) yeniden ele alınması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? (2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama) - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için TBMM Genel Kurulu çalışmaları tamamlandıktan sonra kanun teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Sonrasında SGK tarafından oluşturulacak ödeme takvimi ile birlikte tarih belirlenecek ve bayram ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yapılmaya başlanacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 28 Mart Cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? (2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama) - 4

İKRAMİYE ÖDEMELERİ TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri, ilk olarak 4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan başlıyor. Geçtiğimiz yıl ödemeler tahsis numarası 17 ve 18 olanlardan başlamış ve son olarak 23,24,25,26 olanlara yatırılmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER