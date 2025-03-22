Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? (2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama)

2025 Ramazan Bayramı'na 8 gün kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 bin lira, toplamda 8 bin lira ikramiye alacak olan emekliler, ikramiye ödemelerinin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte bayram öncesi ödemelerini alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi?