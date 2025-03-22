Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? (2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama)
Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin ödenmesini bekleyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri tarafından sorgulanıyor. Hükümet tarafından yapılan yüzde 33'lük artışla birlikte 4 bin liraya yükselen bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. İkramiye ödemeleri önce Meclis'ten geçecek daha sonra ise yasalaşarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? 2025 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi sorgulama.
2025 Ramazan Bayramı'na 8 gün kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerinin yapılacağı tarihlere çevrildi. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 bin lira, toplamda 8 bin lira ikramiye alacak olan emekliler, ikramiye ödemelerinin Meclis'te yasalaşmasıyla birlikte bayram öncesi ödemelerini alacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi?