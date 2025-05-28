Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağıyla ilgili araştırmalar başladı. Yıl da 2 kez hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda önce emeklilerin hesaplarına yatırılan 4000 TL ikramiyelerin, bu yıl Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?