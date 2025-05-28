Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, yaklaşan 2025 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına 4000 TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar da bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağıyla ilgili araştırmalar başladı. Yıl da 2 kez hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda önce emeklilerin hesaplarına yatırılan 4000 TL ikramiyelerin, bu yıl Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli oldu mu? 4000 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?