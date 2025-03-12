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Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: Emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ikramiye ödemeleri

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla birlikte 4.000 liraya yükseltildi. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiye tutarları belli olurken gözler ödeme programına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. Emeklilerle birlikte şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeler hisselere göre ödenecek. Peki 4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesi ödeme günlerine ilişkin detaylar…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: Emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ikramiye ödemeleri - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni bayram ikramiyesi tutarı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılan ikramiyeler, bu yıl 4 bin lira olacak. İkramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ayrı ayrı günlerde ödeniyor. İkramiye ödeme günleri ise tahsis numarasının son hanesine göre değişiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak çalışma sonrası ödeme günleri belli olacak. Bayram öncesinde ikramiye ödemeleri tamamlanacak. Ramazan Bayramı ise 30 Mart tarihinde başlayacak. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar oldu? İşte, emekli ikramiyeleri son dakika gelişmeleri

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: Emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ikramiye ödemeleri - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI 2025 BELLİ OLDU

AK Parti Grup  Başkanı Güler, yaptığı açıklamada emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. 

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: Emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ikramiye ödemeleri - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri belli olacak.

Son olarak geçtiğimiz yıl 16 Haziran’da başlayan Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihlerinde yatırılmıştı.

Bu yıl da ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: Emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ikramiye ödemeleri - 4

Bu yılda benzer şekilde ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ikramiye ödeme günleri ise tahsis numarasına göre yapılacak. 

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: Emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ikramiye ödemeleri - 5

SADECE EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: Emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ikramiye ödemeleri - 6

KABİNE 10 MART PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Ekonomik olarak atılacak yeni adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ateşkesi ve diğer birçok önemli konu toplantıda ele alındı. 

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: Emekliye 4000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre ikramiye ödemeleri - 7

BAYRAM TATİLİ UZATILACAK MI? 

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece başladı. Ramazan ayı bu yıl toplam 29 gün sürecek. Bayram ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Geçtiğimiz yıl bayram iki günlük idari izinle birleştirilerek 9 güne uzatılmıştı. Bu Kabine Toplantısı’nda bayram tatiline ilişkin karar çıkması beklenmiyor.

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