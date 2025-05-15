Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinden 4A, 4B ve 4C emeklileri yararlanıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanacak. Geçtiğimiz bayramda ikramiyeler, kanun teklifi yetişmediğinden iki farklı tarihlerde hak sahiplerine yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyelerinin yatırıldığı aylarda emekli olanlar da ödeme alabilecek. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 1

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödemeler ayrı günlerde hesaplara yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme takvimiyle birlikte hareket ediyor. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Bayram öncesinde özellikle seyahat edecekler, kurban alışverişi yapacaklar ikramiye ödemelerine odaklanmış durumda. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Bu bayramda ikramiyeler, kanun teklifi yasalaştığından tek seferde hesaplara aktarılacak. 

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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 2

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran cuma gününe denk geliyor.Arefe günü ise yarım gün olduğundan banka şubeleri öğlene kadar çalışacak. 

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 3

Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra ikramiye ödemeleri yapılıyor.

2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 4

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025

Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 5

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALMA ŞARTLARI

16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

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