Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2025: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinden 4A, 4B ve 4C emeklileri yararlanıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, dul ve yetim maaşı alanlar da faydalanacak. Geçtiğimiz bayramda ikramiyeler, kanun teklifi yetişmediğinden iki farklı tarihlerde hak sahiplerine yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 4 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Bayram ikramiyelerinin yatırıldığı aylarda emekli olanlar da ödeme alabilecek. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödemeler ayrı günlerde hesaplara yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme takvimiyle birlikte hareket ediyor. Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran’da başlayacak. Bayram öncesinde özellikle seyahat edecekler, kurban alışverişi yapacaklar ikramiye ödemelerine odaklanmış durumda. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılıyor. Bu bayramda ikramiyeler, kanun teklifi yasalaştığından tek seferde hesaplara aktarılacak.