Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi için tarih araştırmaları başladı. Her yıl yıl da iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler bakanlık tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 1

2025 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, bayram öncesinde hem hazırlıklarını tamamlamak hem de bayramlaşmak için gelen misafirlerini güzel ağırlamak isteyen emekliler tarafından sorgulanmaya başladı. Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden emekliler, gözlerini Bakan Işıkhan'dan gelecek müjdeli habere çevirdi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

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Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 2

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Kurban Bayramı öncesinde ise 26 Mayıs-2 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl yüzde 33.33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 2025: Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? - 4

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri,
Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar,
Şehit yakınları ve gaziler,
Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular,
Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar.

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