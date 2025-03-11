Emekli bayram ikramiyesi şartları neler? Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar?
Emekli bayram ikramiyesi şartları, ikramiye ödemelerinin belli olmasıyla birlikte gündeme geldi. 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisiyle birlikte birçok hak sahibi ikramiyerlerden yararlanabilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada ikramiyenin 4 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanacak. Peki Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte, yapılan hesaplama…
Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara aktarılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ödenen ikramiyeler ise hisse oranına göre ödendiğinden farklı miktarda hesaplara geçecek. Dul ve yetim maaşı alanların ikramiyelerden yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Aylık alınan bankalar aracılığıyla ödemeler yapılacak. Dul ve yetim maaşı hisse oranına göre %25, 50 ve 75 olarak ödeniyor. Peki Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar zamlandı? İşte, Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi tutarı…