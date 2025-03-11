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Emekli bayram ikramiyesi şartları neler? Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi şartları, ikramiye ödemelerinin belli olmasıyla birlikte gündeme geldi. 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisiyle birlikte birçok hak sahibi ikramiyerlerden yararlanabilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada ikramiyenin 4 bin liraya yükseltildiğini açıkladı. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanacak. Peki Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak? İşte, yapılan hesaplama…

Emekli bayram ikramiyesi şartları neler? Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar? - 1

Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda hesaplara aktarılıyor. Dul ve yetim maaşı alanlara ödenen ikramiyeler ise hisse oranına göre ödendiğinden farklı miktarda hesaplara geçecek. Dul ve yetim maaşı alanların ikramiyelerden yararlanmak için ayrıca bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Aylık alınan bankalar aracılığıyla ödemeler yapılacak. Dul ve yetim maaşı hisse oranına göre %25, 50 ve 75 olarak ödeniyor. Peki Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar zamlandı? İşte, Dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi tutarı…

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi şartları neler? Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar? - 2

2025 DUL VE YETİM MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2025 yılında bayram ikramiyesi tutarları, yeniden belirlendi. AK Parti Grup Başkanı Güler, yaptığı açıklamada yeni ikramiyenin 4 bin lira olduğunu açıkladı. 

Emekli bayram ikramiyesi şartları neler? Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar? - 3

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.

Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.

Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.

Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi şartları neler? Dul ve yetim maaşı alanlar ikramiye alacak mı, ne kadar? - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.

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