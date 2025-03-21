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Emekli bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi bu yıl 4 bin lira olarak belirlendi. %33’lük artışın ardından ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve ardından Resmi Gazete’de yasalaşarak yürürlüğe girecek. Ramazan Bayramı’na 10 günden kısa bir zaman kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise ödeme günlerine odaklandı. Bayram ikramiyeleri, tahsis numarasına göre ödenirken maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiye ödeme takvimine göre emeklilere ikramiye yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

Emekli bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak? - 1

Emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacağından Nisan ayında da emekli olmaya hak kazananlar ikramiyeden faydalanabilecek. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri toplam 3 günde tamamlanmıştı. Özellikle bayram sebebiyle seyahat etmeye hazırlananlar ve alışveriş yapacaklar, bayram ikramiyesi ödeme takvimine göre hareket edecek. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte, ikramiyeler için ön görülen tarih

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak? - 2

MECLİS'TE TARTIŞMA YAŞANDI

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi artışının bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek resmiyete dökülmesi bekleniyordu. Meclis'te yaşanan tartışmanın ardından  emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun tekifi görüşülemedi.

Emekli bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak? - 3

ÖNCE YASALAŞACAK

Emekli bayram ikramiyelerinin yatması için öncelikle ilgili kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesi gerekiyor.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasına ilişkin kanun teklifi onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

Emekli bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak? - 4

GEÇEN YIL ÖDEMELER 3 GÜNDE TAMAMLADI

Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Geçtiğimiz yıl bayram Nisan ayına gelirken ödemeler toplam 3 günde tamamlanmıştı.

Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri, ilk olarak 4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan başlıyor. Geçtiğimiz yıl ödemeler tahsis numarası 17 ve 18 olanlardan başlamış ve son olarak 23,24,25,26 olanlara yatırılmıştı.

Emekli bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak? - 5

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulu çalışmaları tamamlandıktan sonra kanun teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Emekli bayram ikramiyeleri ödeme takvimi SGK tarafından oluşturulacak. Bayram ikramiye ödemelerinin 28 Mart cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak? - 6

İKRAMİYE ÖDEMELERİ HAZİRAN’DA DA YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce toplam iki kez yatırılıyor.

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran’da başlayacak. Emekli bayram ikramiyesinde bu yıl ikinci bir artış olmayacak. Haziran ayından önce emeklilere 4 bin lira bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

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