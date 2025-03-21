Emekli bayram ikramiyesi SGK ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? 4 bin lira ikramiye ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi bu yıl 4 bin lira olarak belirlendi. %33’lük artışın ardından ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve ardından Resmi Gazete’de yasalaşarak yürürlüğe girecek. Ramazan Bayramı’na 10 günden kısa bir zaman kala SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise ödeme günlerine odaklandı. Bayram ikramiyeleri, tahsis numarasına göre ödenirken maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiye ödeme takvimine göre emeklilere ikramiye yatırılacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…
Emekli bayram ikramiyeleri ödemelerinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacağından Nisan ayında da emekli olmaya hak kazananlar ikramiyeden faydalanabilecek. 4A, 4B ve 4C emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri toplam 3 günde tamamlanmıştı. Özellikle bayram sebebiyle seyahat etmeye hazırlananlar ve alışveriş yapacaklar, bayram ikramiyesi ödeme takvimine göre hareket edecek. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödemeleri 2025 ne zaman başlayacak? İşte, ikramiyeler için ön görülen tarih