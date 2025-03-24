Emekli bayram ikramiyesi sorgulama 2025: 4A, 4B, 4C emekli ikramiyeleri yattı mı, farklar ne zaman ödenecek?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli ikramiye ödeme takvimini duyurdu. İkramiye ödemeleri, kanun teklifinin onaylanması yetişmediği için eski olan 3.000 lira üzerinden yatırılacak. Emekli bayram ikramiyeleri fark ödemeleri ise kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ödenecek. İkramiye ödemelerinin yatıp yatmadığı internet üzerinden sorgulanabiliyor. Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı üzerinde ikramiye yılı, ikramiye tipi, ikramiye tutarı ve ödeme durumu yer alıyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2025 yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, zamlı ikramiyelere ilişkin son durum…
Emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Emekli ikramiyelerinde fark dışındaki ödemeler dört (4) gün içerisinde tamamlanacak. İkramiye ödemeleri, tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. İkramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol etmek için emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin iki alternatif yöntemi bulunuyor. Dul ve yetim maaşı alanlar, hisse oranına göre ödemelerden faydalanacak. Yaşlılık maaşı alanlar ise tam ikramiye alacak. Bu yıl emekli ikramiyeleri %33 artarak 4 bin liraya ulaşmıştı. İlk etapta ikramiyeler 3.000 TL olarak bugün yatmaya başladı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, ikramiye sorgulama yöntemi….