Emekli bayram ikramiyesi zam oranlarına göre hesaplandı: Bayram ikramiyeleri 2025'te ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü, 2025 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyelerine yapılacak zam oranına çevrildi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla birlikte, emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerini yüzde 50 oranında artırarak 3 bin liraya yükseltmişti. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi zam oranlarına göre hesaplandı: Bayram ikramiyeleri 2025'te ne kadar olacak? - 1

Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olan zam öncesinde gözler hükümet tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Merakla beklenen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağıyla ilgili Bakan Işıkhan açıklama yaptı. Vatandaşlar tarafından da zam beklentileri yüzdelik olarak oluşmaya başladı. İşte yüzde yüzde zam ihtimalleri.

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi zam oranlarına göre hesaplandı: Bayram ikramiyeleri 2025'te ne kadar olacak? - 2

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilen bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" açıklamasında bulundu.

Emekli bayram ikramiyesi zam oranlarına göre hesaplandı: Bayram ikramiyeleri 2025'te ne kadar olacak? - 3

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamlanarak 3 bin liraya yükselmişti.

Emeklilere Ocak 2025'te yapılan yüzde 15,75'lik zammın ardından bayram ikramiyelerine gelecek zam oranı için beklenti yüzde 20 ile 40 arasında oluştu.

Emekli bayram ikramiyesi zam oranlarına göre hesaplandı: Bayram ikramiyeleri 2025'te ne kadar olacak? - 4

YÜZDE YÜZDE ZAM İHTİMALLERİ

Emekli ikramiyeleri, bu yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oranında yüzde 15,75'lik zam artışı olması durumunda 3 bin 472 lira olacak.

Yüzde 20 artış olması durumunda 3 bin 600 lira, yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olacak.

Zam oranı eğer yüzde 30 seviyesinde olursa ikramiyeler 900 lira artacak ve 3 bin 900 lira olacak.

Yüzde 35 oranında bayram ikramiyesi zammı olursa eğer ikramiye tutarı 4 bin lira sınırını aşacak ve 4 bin 50 lira olacak.

Yüzde 40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4 bin 200 liraya yükselecek.

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