Emekli bayram ikramiyesi zam oranlarına göre hesaplandı: Bayram ikramiyeleri 2025'te ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü, 2025 Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli ikramiyelerine yapılacak zam oranına çevrildi. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla birlikte, emeklilere yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerini yüzde 50 oranında artırarak 3 bin liraya yükseltmişti. Peki, 2025'te emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak olan zam öncesinde gözler hükümet tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Merakla beklenen bayram ikramiyelerinin bu yıl ne kadar olacağıyla ilgili Bakan Işıkhan açıklama yaptı. Vatandaşlar tarafından da zam beklentileri yüzdelik olarak oluşmaya başladı. İşte yüzde yüzde zam ihtimalleri.