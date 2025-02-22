Emekli bayram ikramiyesi zammı 2025 hesaplaması: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Ramazan bayramı emekli ikramiyesi ödemelerine odaklandı. Emekliler, Ocak ayında yüzde %15, 75 oranında zam alırken asgari ücret, memur maaşı ve birçok sosyal ödeme artış gösterdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesi ödemeleriyle ilgili çalışma yapılacağını aktardı. Emeklilerin yanı sıra şampiyon sporcular, terörden zarar görenler, güvenlik korucuları, muharip gaziler ve diğer hak sahipleri ikramiyeden yararlanabilecek. Emekli ikramiyeleri zam oranlarına göre hesaplama yapıldı. Peki Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, zam oranına göre yapılan hesaplamar…
Emeklilerin ek gelir kaynaklarından birisi olan bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Bayram ikramiyesi ödemesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler, ayrıca başvuru alınmadan emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Yılda iki kez artan emekli aylıklarına yapılan zam oranı yüzde 15,75 olurken bayram ikramiyelerine ilişkin beklenti arttı. Peki Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? İşte, yapılan hesaplama…