Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi)
Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı için beklenti sürmeye devam ediyor. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. 2024 yılında 3 bin lira olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağıyla ilgili gözler hükümetten yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur?
2025 bayram ikramiyesi zam oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl 2 kez Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere tahsis edilen bayram ikramiyesi ödemeleriyle birlikte, emekliler hem bayram öncesi hazırlık yapabiliyor hem de evlerinin ihtiyaçlarını giderebiliyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesi ödemelerinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman açıklanır?