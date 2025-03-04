imsakiye

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi)

Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zam oranı için beklenti sürmeye devam ediyor. Her yıl Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. 2024 yılında 3 bin lira olarak yatırılan bayram ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağıyla ilgili gözler hükümetten yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur?

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 1

2025 bayram ikramiyesi zam oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl 2 kez Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere tahsis edilen bayram ikramiyesi ödemeleriyle birlikte, emekliler hem bayram öncesi hazırlık yapabiliyor hem de evlerinin ihtiyaçlarını giderebiliyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesi ödemelerinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman açıklanır?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bayram ikramiyeleri önceki yıllarda bayramdan en geç 1 hafta önce hesaplara yatırılıyordu. Bu yıl, bayram ikramiyelerinin 24-28 Mart 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyeleri, tahsis numarasının son hanesine göre maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 3

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyelerinde yapılacak zam oranı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikramiye zammı çalışmaları sürüyor.

Zam oranı için henüz net bir rakam yetkililer tarafından açıklanmadı fakat oranın yüzde 15.75'in üzerinde olması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 4

Emeklilere Ocak ayında yapılan artış oranında (15,75) zam yapılması durumunda emekli bayram ikramiyeleri 3 bin 472 lira olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 5

Enflasyon göz önünde bulundurulduğunda geçtiğimiz yıl (2024) yapılan artışa benzer bir artış olması durumunda ikramiyeler yüzde 50 zamlanacak ve 4 bin 500 liraya yükselecek.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi) - 6

Yüzde 40 yükseliş olması durumunda ise ikramiyeler 1200 lira artacak ve 4 bin 200 lira olacak. Kesin zam oranları ise yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER