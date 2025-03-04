Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman belli olur? (2025 Ramazan Bayramı ikramiyesi)

2025 bayram ikramiyesi zam oranları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl 2 kez Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere tahsis edilen bayram ikramiyesi ödemeleriyle birlikte, emekliler hem bayram öncesi hazırlık yapabiliyor hem de evlerinin ihtiyaçlarını giderebiliyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira olan bayram ikramiyesi ödemelerinin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı ne zaman açıklanır?