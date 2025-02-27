Emekli bayram ikramiyesi zammında son durum: 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Gözler zam oranında

YÜZDE YÜZDE ZAM İHTİMALLERİ

Emekli ikramiyeleri, bu yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oranında yüzde 15,75'lik zam artışı olması durumunda 3 bin 472 lira olacak.



Yüzde 20 artış olması durumunda 3 bin 600 lira, yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olacak.



Zam oranı eğer yüzde 30 seviyesinde olursa ikramiyeler 900 lira artacak ve 3 bin 900 lira olacak.



Yüzde 35 oranında bayram ikramiyesi zammı olursa eğer ikramiye tutarı 4 bin lira sınırını aşacak ve 4 bin 50 lira olacak.



Yüzde 40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4 bin 200 liraya yükselecek.