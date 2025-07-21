Emekli enflasyon farkı ödemeleri 2025 | Memur, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaşı zam farkı ödemeleri, SSK, Bağ-kur maaş ödemelerinin başlamasıyla gündem oldu. SSK 4a emeklileri maaşları hesaplara yatırılmaya başlandı. Tahsis numarasının sonu 9, 7, 5, 3 ve 1 olanlar ödemelerini aldı. SSK emekli maaşı ödemeleri 26’sına kadar tamamlanacak. 4B Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25’inde başlayacak ve 3 gün içerisinde yatırılacak. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme tamamlandı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı Temmuz 2025 itibariyle 16 bin 881 lira oldu. Memur ve memur emeklileri maaş hesaplamaları her ayın 15’inden itibaren hesaplandığından fark ödemesi yapılacak. Peki Emekli maaşı farkları 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelerde son durum…
Emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 16.67 zam yapıldı. Memur emeklileri ise %15.57 zam aldı. Maaşı en düşük emekli aylığının altında olanlarda ise kök maaşa artış uygulandı ve en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltildi. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Memur emeklisi maaşları ise ayın 1 ile 5’i arasında ödeniyor. Henüz fark ödemesi alamayan memur emeklileri ise fark takvimine odaklandı. Geçtiğimiz Ocak ayında SGK memur maaşı fark ödeme takvimini ayrıca açıklamıştı. Peki Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…