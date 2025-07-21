Emekli enflasyon farkı ödemeleri 2025 | Memur, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren yüzde 16.67 zam yapıldı. Memur emeklileri ise %15.57 zam aldı. Maaşı en düşük emekli aylığının altında olanlarda ise kök maaşa artış uygulandı ve en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltildi. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Memur emeklisi maaşları ise ayın 1 ile 5’i arasında ödeniyor. Henüz fark ödemesi alamayan memur emeklileri ise fark takvimine odaklandı. Geçtiğimiz Ocak ayında SGK memur maaşı fark ödeme takvimini ayrıca açıklamıştı. Peki Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte, ödemelere ilişkin detaylar…