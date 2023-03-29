Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni rakam belli oldu

Mevcut uygulamada Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa 1.100 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaktaydı. Emekli maaşına yapılan 2500 TL'lik zam ardından ikramiye tutarına da artış yapıldı.