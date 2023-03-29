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Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni rakam belli oldu

Yeni emekli ve memur maaşlarının belli olmasının ardından bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman yatırılacağına yönelik sorular da artış gösterdi. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni rakam belli oldu - 1

Mevcut uygulamada Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa 1.100 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaktaydı. Emekli maaşına yapılan 2500 TL'lik zam ardından ikramiye tutarına da artış yapıldı. 

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni rakam belli oldu - 2

YENİ İKRAMİYE TUTARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni tutarı duyurdu.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni rakam belli oldu - 3

Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Yeni rakam belli oldu - 4

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

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