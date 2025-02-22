Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması

Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyelerinde artış beklentisi bir süredir devam ediyor. Emekli bayram ikramiyesi zammı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına çevrildi. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlarda hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda ikramiyelerden yararlanabiliyor. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte emekli ikramiyesi zam açıklamaları ve bayram ikramiyelerine ilişkin son gelişmeler...

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 1

Emeklilerin ek gelir kaynaklarından birisi olan bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Bayram ikramiyesi ödemesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler, ayrıca başvuru alınmadan emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Yılda iki kez artan emekli aylıklarına yapılan zam oranı yüzde 15,75 olurken bayram ikramiyelerine ilişkin beklenti arttı. Peki Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? İşte, yapılan hesaplama…

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri için ekonomi yönetimi tarafından  yeni bir çalışma yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacaklarını daha önce aktardı.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 3

Gündemde emekli bayram ikramiyelerine gelecek zam oranının %20 ila %40 arasında olması beklentisi giderek arttı. Emekli ikramiyeleri, geçtiğimiz yüzde 50 zamlanarak 3.000 liraya yükseldi.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıklarına 2025 yılının başında %15,75 oranında zam yapıldı. İkramiye artışının bu oranın altında olması beklenmiyor. 

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 4

Bayram ikramiyelerine %20 artış olması durumunda 3.600 lira, %25 artış yapılması durumunda 3.750 liraya yükselecek.

Zam oranının %30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artacak ve 3.900 lira olacak. Özellikle zam beklentisinin yükseldiği %35 oranında bayram ikramiyesi, 4.000 lira sınırını aşacak ve 4.050 lira olacak. %40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4.200 liraya yükselecek.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 5

SADECE EMEKLİLER YARARLANMAYACAK

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden sadece SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanmayacak. Yaşlılık maaşı (65 yaş), vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlarda faydalanabiliyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlarda hem Ramazan Bayramı hem de Kurban Bayramı’nda ikramiyelerden yararlanabilecek.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 6

BAYRAM MART AYININ SONUNDA

Ramazan Bayramı tarihleri, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Ramazan Bayramı bu yıl geçtiğimiz yıla göre 10 gün erken kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan 2025 tarihlerinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin ise bayramdan 1 hafta önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması - 7

MAAŞ ALINAN BANKALARA AKTARILACAK

Emekli bayram ikramiyeleri için ayrıca emeklilerin veya diğer hak sahiplerinin başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Emekli bayram ikramiyeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ikramiye sorgulama işlemleriyle birlikte ödemeleri kontrol edebilecek. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık ve bankaların iletişim numaraları aracılığıya ikramiye ödemeleri kontrol edilebilir.

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