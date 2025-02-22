Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması

Emeklilerin ek gelir kaynaklarından birisi olan bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra birçok hak sahibi de yararlanıyor. Bayram ikramiyesi ödemesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yatırılıyor. Yılda iki kez ödenen ikramiyeler, ayrıca başvuru alınmadan emekli aylığının yattığı hesaplara aktarılıyor. Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Yılda iki kez artan emekli aylıklarına yapılan zam oranı yüzde 15,75 olurken bayram ikramiyelerine ilişkin beklenti arttı. Peki Emekli bayram ikramiyesi yüzde kaç artacak? İşte, yapılan hesaplama…