Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl artış söz konusu. Bilindiği üzere; Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları geçen yıl 1100 liraya çıkartılmıştı. Emekliler için bu yıl yine ikramiye zammı öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yeni zamlı Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini açıklaması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 10:19

Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 1

14 milyona yakın emekli Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı için beklentisini sürdürürken, bugün kabine toplantısında konunun ele alınması ve karara bağlanması bekleniyor. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni emekliler de faydalanabilecek mi? İşte ayrıntılar...

Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 2

KİMLER YARARLANACAK?

ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken; yeni emekliler de yararlanacak.

Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 3

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları 1100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşünüldüğünde bu artışın 1500 TL ile 1750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.

Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 4

DUL VE YETİMLERİN ÖDEMESİ NASIL HESAPLANACAK?

Sabah gazetesinin haberine göre, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 5

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.

Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 6

KESİNTİ VAR MI?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

BAŞVURU SÖZ KONUSU MU?

Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.

Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? - 7

Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıstan sonra temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

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