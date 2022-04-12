Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 10:19
14 milyona yakın emekli Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye zammı için beklentisini sürdürürken, bugün kabine toplantısında konunun ele alınması ve karara bağlanması bekleniyor. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni emekliler de faydalanabilecek mi? İşte ayrıntılar...
Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken; yeni emekliler de yararlanacak.
Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları 1100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşünüldüğünde bu artışın 1500 TL ile 1750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.
Sabah gazetesinin haberine göre, dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.
Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
BAŞVURU SÖZ KONUSU MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıstan sonra temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.