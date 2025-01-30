Emekli maaş farkı ödemeleri 2025: SSK-Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL zam farkı ne zaman ödenecek?
Emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, 2025 ocak-haziran dönemi için emekli maaşı zamlarının belirlenmesinin ardından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş ve emeklinin alacağı zam oranı yüzde 15,75 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise tüm gözler zamlı emekli maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, 2025 emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi maaş farkları ne zaman ödenecek?
2025 emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Sigorta kapsamı 4A-4B olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş farklarını ne zaman alacağı merak ediliyor. Emekli Sandığı maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş farklarının yatırılacağını söyledi. Peki, 2025 SSK-Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL zam farkı ne zaman ödenecek?