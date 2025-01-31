Emekli maaş farkı ödemelerinde son durum: Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Ancak, bu artışı içeren kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için, Ocak ayında maaşlar eski tutar üzerinden hesaplandı. Bu nedenle, Ocak ayında maaş farkı oluştu ve bu farkların ödenmesi bekleniyor. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Sigorta kapsamı 4A-4B olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş farklarını ne zaman alacağı merak ediliyor. Emekli Sandığı maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş farklarının yatırılacağını söyledi. Peki, 2025 SSK-Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL zam farkı ne zaman ödenecek?