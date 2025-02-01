Emekli maaş farkları (SSK - Bağkur) ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ödeme takvimi 2025
2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan %15,75'lik zamla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Zam kararı ardından Bağkur ve SSK emeklilerinin maaşlarında fark oluştu. Emekli maaş farkları, yapılan zammın ardından oluşan maaş farklarını kapatmak amacıyla ödenecek. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları ödeme takvimi belli oldu mu?
2025 emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Sigorta kapsamı 4A-4B olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş farklarını ne zaman alacağı merak ediliyor. Emekli Sandığı maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş farklarının yatırılacağını söyledi. Peki, 2025 SSK-Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL zam farkı ne zaman ödenecek?