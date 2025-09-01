Emekli maaş promosyonları güncellendi: Eylül 2025’te en yüksek hangi banka promosyon veriyor?

Emekliler, Eylül 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel maaş promosyonlarını merak ediyor. Bankalardaki sözleşme süresi sona eren milyonlarca emekli, yeni promosyon fırsatlarını araştırmaya başladı. Bazı bankalar, ek ödemelerle birlikte 27 bin liraya kadar promosyon sağlıyor. Bu durum, emekliler için nakit avantajı yaratıyor ve hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını sorgulamalarına neden oluyor. Peki, en yüksek hangi banka emekli promosyonu veriyor?

2025 EYLÜL AYI GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONLARI

Eylül ayıyla birlikte, emekli maaşını yeni bir bankaya taşımak isteyenler ya da mevcut bankasındaki taahhüt süresi dolan emekliler, güncel promosyon tutarlarını incelemeye başladı. Hem kamu hem de özel bankalar, sundukları kampanyalarla 27 bin liraya varan cazip fırsatlar sunuyor.

Bazı bankalar, temel promosyon ödemelerine ek olarak ekstra nakit avantajları da sunuyor. Bankaların yaptığı son açıklamalara göre, Eylül 2025 itibarıyla güncel emekli promosyonları netleşti.

İşte bankaların sunduğu güncel promosyon tutarları:

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!

Üstelik 9.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!

Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası’ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

İNG EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyana 17.500TL’ye varan ödül fırsatı 15.000TL’ye varan promosyona ek 2.500TL nakit ödül.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 30 Eylül 2025’e kadar QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın ve aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!

İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emeklilere 27.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!

Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU

1 Temmuz - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!

Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

