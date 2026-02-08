Emekli maaş promosyonu 2026: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? Kamu bankalarının şubat ayı promosyonları belli oldu
08.02.2026 11:45
Son Güncelleme: 08.02.2026 12:12
Tuğba Öztürk
Emekliler için 2026 yılının en hareketli ayları başladı. Ocak ayındaki maaş zamlarının ardından bankalar arasındaki promosyon savaşı, şubat ayında da devam ediyor. Özel ve kamu bankaları emekli müşterilerini kapmak için rakamları 30 bin TL bandına kadar taşıdı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte banka banka Şubat 2026 emekli promosyonu listesi.
Şubat ayının ilk haftası itibarıyla bankalar emekli promosyonu kampanya içeriklerini güncelledi. Artık sadece nakit promosyon değil, kredi kartı puanları, fatura talimatı ödülleri ve ücretsiz EFT/FAST gibi ek avantajlar da emekli promosyon paketlerine dahil ediliyor. Peki, hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte özel ve kamu bankalarının şubat ayı promosyonları.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 28 Şubat 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2026
SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 24.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
1-15 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2026
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
0 TL-9.999,99 TL - 5.000 TL
10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri - 12.000 TL
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2026
Emekli maaşını Bankamıza taşıyan emeklilerimize özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;
12.000 TL’ye varan emekli promosyon,
Paraf Değerlimiz kredi kartı ile yapacağınız market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarda yılda 35.000 TL’ye varan indirim,
Yeni otamatik fatura talimatlarınıza 3.500 TL’ye varan ParafPara fırsatı ile
toplamda 60.000 TL’ye varan avantajlar sizleri bekliyor.
Halkbank İnternet ve Mobil Şubesi üzerinde emekli maaş hesabınızdan yapacağınız havale, EFT ve FAST işlemleri ise ücretsiz
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2026
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım.
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.
Kampanyadan 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFİ 2026
Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026
Emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!
Emekli maaşınızı şubelerimizden, İnt/ Mobil bankacılıktan ve 0 850 222 0 900 nolu çağrı merkezinden bankamıza taşıyabilirsiniz.
İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre koşulsuz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı!
Hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ödül!
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
İhtiyaç Kredisi başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimum 100.000 TL ihtiyaç kredi kullanımında ek 2.500 TL nakit ödül!
Ek hesap başvurusu yapıp banka politikalarına göre yapılacak değerlendirme sonrası başvurusu olumlu sonuçlanıp minimumtek seferde 10.000 TL ek hesap kullanımına ek 2.500 TL nakit ödül!
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ 2026
Emeklilere 27.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!
Kampanya, 30.10.2025 ile 31.03.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.