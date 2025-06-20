Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat

Haziran 2025 itibarıyla emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren milyonlarca emekli için banka promosyonları yeniden güncellendi. Bazı özel bankalar, kampanyalarını genişleterek toplamda 27 bin TL’ye kadar ulaşan promosyonlar sunmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliler bu promosyonları nasıl sorgulayabilir?

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 1

Emekli vatandaşlara verilen banka promosyonları, bankalar arasındaki rekabetle birlikte Haziran ayında önemli oranda artış gösterdi. Bankalar, sadece maaş promosyonu ile değil; kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, ek ürün taahhütleri gibi ek şartlarla da promosyon miktarını yukarı çekebiliyor. İşte bankaların Haziran 2025 itibarıyla emekli promosyon tutarları.

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Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 2

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları belli oldu. Bazı bankalarda emekliye promosyon tutarına ek ödemelerle birlikte 27 bin lira ödeme yapılıyor.

İşte 2025 haziran ayı itibarıyla bankaların güncel promosyon ödemeleri;

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 3

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 21.000 TL’ye Varan Promosyon

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan müşterilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon fırsatı!

Üstelik 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda! ​

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 4

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Haziran 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 5

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 6

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 7

INGBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 25.000 TL’ye varan nakit promosyon.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 8

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 9

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Ayrıca, bonus kredi kartı veya Paracard ile alışverişe 6.000 TL bonus!

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 28 Mayıs – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 10

QNB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını 30 Haziran 2025’e kadar QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın 3 yıl boyunca aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!

İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 11

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!

Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 12

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYONU

14 Ekim - 30 Haziran arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 15.600 TL'ye varan promosyon ve 4.400 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!

Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 1.400 TL ödül kazanacaktır.

Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 13

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emeklilere 27 bin liraya varan nakit promosyon imkanı tanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran 2025'den sonra emekli aylığını, Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 15 bin liraya varan nakit promosyon kazanıyor.

Emekliler, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 5 bin lira, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları bin lira ve üzeri harcamaya 5 bin lira ve ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda ise 2 bin liraya varan ödül kazanma fırsatı elde ediyor.

Böylece emekliler Yapı Kredi'den toplamda 27 bin liraya varan nakit promosyon avantajı yakalıyor.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 14

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilerimizi 21.000 TL’ye Varan Promosyon bekliyor.

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

21.000 TL’ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:

Kampanya 25.11.2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını bankamızdan alan müşterileri kapsamaktadır.
Kampanya, Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyla başlayacak ve 36 ay boyunca geçerli olacaktır.

Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat - 15

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-9.999 TL aralığında ise 10.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 15.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 18.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 20.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

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