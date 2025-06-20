Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat
Haziran 2025 itibarıyla emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren milyonlarca emekli için banka promosyonları yeniden güncellendi. Bazı özel bankalar, kampanyalarını genişleterek toplamda 27 bin TL’ye kadar ulaşan promosyonlar sunmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekliler bu promosyonları nasıl sorgulayabilir?
Emekli vatandaşlara verilen banka promosyonları, bankalar arasındaki rekabetle birlikte Haziran ayında önemli oranda artış gösterdi. Bankalar, sadece maaş promosyonu ile değil; kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, ek ürün taahhütleri gibi ek şartlarla da promosyon miktarını yukarı çekebiliyor. İşte bankaların Haziran 2025 itibarıyla emekli promosyon tutarları.