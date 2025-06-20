Emekli maaş promosyonu sorgulama Haziran 2025: Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor? 27 bin liraya ulaşan fırsat

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih eden emeklilere 27 bin liraya varan nakit promosyon imkanı tanıyor.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 14 Haziran 2025'den sonra emekli aylığını, Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 15 bin liraya varan nakit promosyon kazanıyor.



Emekliler, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 5 bin lira, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları bin lira ve üzeri harcamaya 5 bin lira ve ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda ise 2 bin liraya varan ödül kazanma fırsatı elde ediyor.



Böylece emekliler Yapı Kredi'den toplamda 27 bin liraya varan nakit promosyon avantajı yakalıyor.