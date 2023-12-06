EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak?
Yeni yıl öncesi maaş zammı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2024 yılında geçerli olacak emekli zammının ne zaman belli olacağı ve en düşük emekli maaş zammı merak konusu oldu. Öte yandan 2024 yılında geçerli olacak memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak?
Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. İşte, emekli zammında son bilgiler...