EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Yeni yıl öncesi maaş zammı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 2024 yılında geçerli olacak emekli zammının ne zaman belli olacağı ve en düşük emekli maaş zammı merak konusu oldu. Öte yandan 2024 yılında geçerli olacak memur ve emekli maaş zammını şekillendirecek Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? - 1

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı da belli oldu. Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti. Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. İşte, emekli zammında son bilgiler...

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? - 2

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili konuşan Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuat gereği aralık ayında çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Yılmaz şunları söyledi: "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu.

Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıtdışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? - 3

7.500 TL'DEN AZ MAAŞ ALAN EMEKLİLERE DÜZENLEME

Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. Yılmaz şunları söyledi:

"Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."

Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." dedi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? - 4

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 26'yı aşmış durumda. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI: Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? - 5

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum farklı. Bu kapsamdaki emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu. Yılın son ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla zam oranı netleşecek.

3 Ocak 2024'te açıklanacak enflasyon oranıyla zam oranları netleşecek.

Hükümetin bu oranların üzerine refah payı ekleme ihtimali de bulunuyor.

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak öngörülmüştü. Enflasyon oranı kasım sonu itibarıyla yüzde 61,98 oldu.

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