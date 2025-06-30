Emekli maaş zammı için yeni düzenleme: Temmuz’da emekli maaşları 2025 ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?
Emekli maaş zammıyla ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken beklenen açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi. Mecliste konuşma yapan Güler, en düşük emekli aylıklarına yönelik düzenlemenin kanun teklifine ekleneceğini aktardı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise maaş hesaplamalarına odaklandı. En düşük emekli maaşı Ocak ayı itibarıyla 14 bin 469 lira olarak ödeniyor. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emekli maaşlarına şimdiden yüzde 15.09 zam yapılması kesinleşti. Haziran ayı beklentisine göre maaş hesaplamaları yapıldı. Peki En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar olacak? Emekli maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte, emekli maaş zammıyla ilgili yapılan son açıklama ve dikkat çeken yeni hesaplama…
Emekli maaşları enflasyona göre belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre bu yıl % 5 zam alırken enflasyon farkıda maaşlarına yansıtılacak. Geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşına ek zam formülü uygulanırken Temmuz’da enflasyonun üzerinde bir artış olup olmayacağı araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada emeklilerin durumunu takip ettiklerini kök maaşı düşük olanların artıştan faydalanabilmesi için çalışma yaptıklarını duyurdu. Emekli maaşlarında yapılacak kesin artış Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Zam oranları belli olduktan sonra Temmuz ayında düzenlemelerin yetişmediği durumda farklar ayrıca yatırılacak. Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? İşte, Temmuz Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri…