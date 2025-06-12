Emekli maaş zammı Temmuz 2025: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam hesaplaması
Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon verisi belli olurken SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zam oranı için Haziran ayı enflasyon rakamı bekleniyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında toplam enflasyon yüzde 15.1 oldu. Yılbaşında yapılan artış ile birlikte en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olarak ödeniyor. Emekli aylığı her yıl enflasyon seviyesinde Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. Uzmanlar, Haziran ayı enflasyon beklentisini duyurdu. Beklentiye göre zamlı maaşlar hesaplandı. Peki 2025 Temmuz’da emekli maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı hesaplaması…
EYT’nin yasalaşmasıyla birlikte emekli sayısında artış yaşanırken Türkiye’de yaklaşık 10,5 SSK emeklisi ve 2,8 milyon Bağ-kur emeklisi bulunuyor. Temmuz ayına kısa bir zaman kala emekliler alacakları zam oranlarına odaklandı. Temmuz ayından itibaren zamlı maaş ödemesi yapılacak. Kanun teklifi veya düzenlemeler yetişmediği durumlarda ise fark ödemesi yöntemi kullanılıyor. 4A/ 4B ve 4/C emeklileri için beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları yapılmaya başlandı. 5 aylık enflasyona göre emeklilerin alacağı kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 15.09 oldu. Peki En düşük emekli maaşı 2025 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, Son dakika emekli maaş zammı gelişmeleri…