Emekli maaş zammı Temmuz 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?

Maaşını alt sınırdan alan emekliler Ocak ayında yapılan artışa birlikte 14 bin 469 lira maaş alıyor. Zam oranının %16.81 olması durumunda en düşük emekli maaşı 16 bin 901 lira olacak.



Ortalama 17 bin lira alan emekli ise Haziran ayı enflasyonunun % 1.5 olması durumunda maaşı 2 bin 857 lira artacak.



17.500 lira alan emeklinin maaşı 2.941 lira, 18 bin lira maaş alan emeklinin 3 bin 25 lira, 18 bin lira maaş alan emeklinin maaşı ise 3 bin 109 lira yükselecek.



Yukarıdaki hesaplamalar enflasyon beklentisine göre hesaplanmıştır. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz’da açıklanacak ve kesin zam oranları belli olacak.