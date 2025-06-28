Emekli maaş zammı Temmuz 2025: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?
Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Yılbaşında yapılan artışla birlikte en düşük emekli maaşı 15 bin 469 lira olarak belirlendi. TÜİK tarafından Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri şimdiden yüzde 15.09 zammı cebine koymayı garantiledi. Milyonlarca emekli Haziran ayı enflasyonuna odaklandı. Beklenti anketine göre Haziran ayında enflasyonun %1-2 seviyelerinde olması bekleniyor. Beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları tek tek yapıldı. Peki Temmuz’da emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, emekli maaşına göre zam hesaplamaları…
Emekli maaşları enflasyona göre belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre bu yıl % 5 zam alırken enflasyon farkıda maaşlarına yansıtılacak. Geçtiğimiz yıllarda en düşük emekli maaşına ek zam formülü uygulanırken Temmuz’da enflasyonun üzerinde bir artış olup olmayacağı araştırılıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptığı açıklamada emeklilerin durumunu takip ettiklerini kök maaşı düşük olanların artıştan faydalanabilmesi için çalışma yaptıklarını duyurdu. Emekli maaşlarında yapılacak kesin artış Haziran ayı enflasyonu ile birlikte belli olacak. Zam oranları belli olduktan sonra Temmuz ayında düzenlemelerin yetişmediği durumda farklar ayrıca yatırılacak. Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşları 2025 ne kadar zamlanacak? İşte, Temmuz Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri…