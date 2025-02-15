Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

AKBANK GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARI

Akbank emekli banka promosyonu tutarlarını güncelledi. Açıklamaya göre emekli banka promosyonu tutarları 6.250 lira ile 17.500 lira arasında değişiklik gösteriyor.



“ SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.”