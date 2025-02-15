Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?
Özel ve kamu bankaları, yeni emekli maaşı banka promosyonlarını duyurmaya devam ediyor. SSK,Bağ-Kur ve Emekli sandığı aylıklarına yapılan %15, 75’lik artışın ardından bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca kendi bankalarından alan emeklilere özel promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşını taşıyanlara bir defaya mahsus olarak ödenen promosyon tutarları ise bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Emekli maaşı tutarları da benzer şekilde promosyon tutarını etkiliyor. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, Şubat ayı güncel emekli banka promosyonu tutarları…
Emekli maaşlarına gelen zamla birlikte bankalar, promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni emekli olanlar veya maaş aldıkları bankayı değiştirmeyi hedefleyenler ise en yüksek banka promosyonu veren bankaları tercih ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenen promosyonların artmasıyla birlikte yeni tutarlar, 12.000 lira ile 27. 000 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Emekli promosyonlarının yanı sıra bankalar, emeklilere çeşitli imkanlar sunuyor. Peki En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, promosyon ödemelerine ilişkin bilgiler…