Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?

Özel ve kamu bankaları, yeni emekli maaşı banka promosyonlarını duyurmaya devam ediyor. SSK,Bağ-Kur ve Emekli sandığı aylıklarına yapılan %15, 75’lik artışın ardından bankalar, maaşlarını 3 yıl boyunca kendi bankalarından alan emeklilere özel promosyon ödemesi yapıyor. Emekli maaşını taşıyanlara bir defaya mahsus olarak ödenen promosyon tutarları ise bankalara göre değişkenlik gösteriyor. Emekli maaşı tutarları da benzer şekilde promosyon tutarını etkiliyor. Peki Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, Şubat ayı güncel emekli banka promosyonu tutarları…

Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? - 1

Emekli maaşlarına gelen zamla birlikte bankalar, promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni emekli olanlar veya maaş aldıkları bankayı değiştirmeyi hedefleyenler ise en yüksek banka promosyonu veren bankaları tercih ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenen promosyonların artmasıyla birlikte yeni tutarlar, 12.000 lira ile 27. 000 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Emekli promosyonlarının yanı sıra bankalar, emeklilere çeşitli imkanlar sunuyor. Peki En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, promosyon ödemelerine ilişkin bilgiler…

NTVPARA HABERLERİ

Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? - 2

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekli aylıklarına yeni gelen artışla birlikte emekli maaşı banka promosyonları da güncellendi. Bazı bankalar, müşterilerine özel ek ödemelerle birlikte promosyon olarak 27 bin lirayı bulan ödemeler yapıyor. Promosyon ödemeleri bankalara ve emekli maaşının tutarlarına göre değişkenlik gösteriyor.

Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? - 3

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025 NE KADAR OLDU?

Yapı Kredi Bankası’ndan yapılan açıklamada 1 Şubat 2025 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylıını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon verileceği duyuruldu.

Bankanın açıklamasında “ Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.” ifadeleri kullanıldı.

Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? - 4

AKBANK GÜNCEL EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARI 

Akbank emekli banka promosyonu tutarlarını güncelledi. Açıklamaya göre emekli banka promosyonu tutarları 6.250 lira ile 17.500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

“ SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.”

Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? - 5

GARANTİ BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? - 6

VAKIFBANK EMEKLİ BANKA PROMOSYON TUTARLARI

Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

İlk Maaş Ödemesi Yapılan Ay: Mart

Harcama Yapılan Ay: Mart

Ek Nakit Ödemenin Yapılacağı Ay: Nisan

Emekli maaşı banka promosyonları 2025: Şubat ayı en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri? - 7

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.

2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

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