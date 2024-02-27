Emekli maaşı banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu ödüyor? Başvurular için son gün 29 Şubat
Emekli maaşı promosyonları, 2024 yılı şubat ayı itibarıyla bankalar tarafından güncellenmeye devam ediyor. İlk Emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan taahhüt süresi sona eren vatandaşlar, bankaların güncel emekli promosyon tutarlarını merak ediyor. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ediyor. Bankalar belirledikleri yeni promosyon tutarlarıyla emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunmaya başladı. Peki, 2024 şubat ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon ücretleri.
2024 şubat ayı emekli maaşı banka promosyonları, bankalarla taahhüt süresi sona erecek olan emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabiliyor. Şubat ayı itibarıyla ise birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?