Emekli maaşı ocak zammı 2026: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
09.12.2025 11:03
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin dört gözle beklediği 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranını doğrudan belirleyecek olan 6 aylık enflasyon toplamı, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Emeklilerin alım gücünü koruması adına bu zam oranı oldukça önem taşıyor. Peki, emekli maaşı ocak zammı 2026 yılında ne kadar olacak? Ocak ayında en düşük emekli maaşları ne kadar artacak? İşte 6 aylık enflasyon beklentisine göre emekli maaş zammı hesaplaması.
Emekli maaşı ocak zammı hesaplamaları, 6 aylık enflasyon tahminlerine göre yapılmaya başladı. Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon verisiyle birlikte, milyonlarca emeklinin maaşına 2026 Ocak-Haziran döneminde zam yapılacak. Bakan Şimşek'in yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31 olarak açıklamasıyla birlikte aralık ayında açıklanacak aylık enflasyon içinde tahminler yapılmaya başlandı. Peki, 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşı ne kadar olacak?
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Bakan Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla birlikte, aralık ayında aylık enflasyonun ne yönde seyredeceği belli oldu.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor.
Bu haliyle oluşan toplam enflasyonun yüzde 12,31 olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.
EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 açıklanması durumunda, toplam enflasyon yüzde 12,31 olacak. Emekli maaşı hesaplamasında enflasyon farkına göre değil, toplam enflasyon oranına göre zam yapılıyor.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 12,31 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.
Bakan Şimşek'in dediği gibi yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde açıklanması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek.