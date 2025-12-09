Emekli maaşı ocak zammı 2026: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin dört gözle beklediği 2026 Ocak zammı için geri sayım başladı. Emeklilerin yeni yılda alacakları zam oranını doğrudan belirleyecek olan 6 aylık enflasyon toplamı, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşecek. Emeklilerin alım gücünü koruması adına bu zam oranı oldukça önem taşıyor. Peki, emekli maaşı ocak zammı 2026 yılında ne kadar olacak? Ocak ayında en düşük emekli maaşları ne kadar artacak? İşte 6 aylık enflasyon beklentisine göre emekli maaş zammı hesaplaması.