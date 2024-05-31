Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
Emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağı, SSK ve Bağ-kur emeklileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yılda 2 kez toplu sözleşme zammına ek 6 aylık enflasyon farkı alan emekliler, gözlerini temmuz ayına çevirdi. Geçtiğimiz ay açıklanan nisan ayı enflasyonuyla birlikte emekliler şimdiden yüzde 18,72'lik zammı haketmiş oldu. Peki, 2024 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte emeklilerin temmuz ayı zammı da belirlenmiş olacak. Milyonlarca emekli temmuz ayı maaşlarının ne kadar olacağını ve refah payı verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Emekliye refah payı konusuyla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde açıklama bulundu ve temmuz ayını işaret etti. Peki, 2024 emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Refah payı verilecek mi?