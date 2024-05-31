Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.



Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.



Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.



Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.