Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? (Emekli zammı için olası senaryolar)
Emekli maaşı temmuz zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, temmuz ayında maaş zamlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Enflasyondan dolayı en düşük emekli maaşlarının düşük kalması nedeniyle olası zam senaryoları konuşulmaya başladı. Toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alacak olan emekliler, 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 22,72'lik zammı hak etmiş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri sonrasında, 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşları ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları.
2024 emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağıyla ilgili zam senaryoları konuşulmaya başladı. Toplu sözleşme zammına ek, 6 aylık enflasyon farkı alacak olan emekliler, emekli maaşı zamlarının yüzde kaç olacağını merak ediyor. Peki, temmuz ayı emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? İşte olası zam senaryoları...