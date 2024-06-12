Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? (Emekli zammı için olası senaryolar)

Emekli maaşı temmuz zammı için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, temmuz ayında maaş zamlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Enflasyondan dolayı en düşük emekli maaşlarının düşük kalması nedeniyle olası zam senaryoları konuşulmaya başladı. Toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alacak olan emekliler, 5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden yüzde 22,72'lik zammı hak etmiş oldu. Peki, haziran ayı enflasyon verileri sonrasında, 6 aylık enflasyon farkına göre emekli maaşları ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? (Emekli zammı için olası senaryolar) - 1

2024 emekli maaşı temmuz zammının ne kadar olacağıyla ilgili zam senaryoları konuşulmaya başladı. Toplu sözleşme zammına ek, 6 aylık enflasyon farkı alacak olan emekliler, emekli maaşı zamlarının yüzde kaç olacağını merak ediyor. Peki, temmuz ayı emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? İşte olası zam senaryoları...

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Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? (Emekli zammı için olası senaryolar) - 2

2024 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? (Emekli zammı için olası senaryolar) - 3

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR

Emekli maaş zammı büyük oranda netleşse de artışın kime nasıl yapılacağı yönünde kafalar karışık durumda.

Zam oranının kök maaşa mı yoksa en düşük emekli maaşına mı uygulanacağı merak ediliyor.

6 aylık enflasyondan kaynaklanan zam oranı normal koşullarda kök maaşa uygulanıyor.

Kök maaşlar enflasyon ile artmasına rağmen en düşük maaşın altında kalıyorsa, emekli en düşük emekli maaşını alıyor.

Emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren kök maaş, emekli maaşının ham hali anlamına geliyor.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? (Emekli zammı için olası senaryolar) - 4

KÖK MAAŞLARA ZAM YAPILIRSA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Ocak ayında kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşı 10 bin lirada denkleştirilmişti.

Bu uygulamanın devam etmesi ve en düşük maaşın 6 aylık enflasyon oranında artırılması halinde emekliler 12 bin 500 lira olacak.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? (Emekli zammı için olası senaryolar) - 5

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

Emekli maaşı temmuz zammı 2024: Emekli maaşları ne kadar olacak, kök maaşlara zam yapılacak mı? (Emekli zammı için olası senaryolar) - 6

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18 ve mayıs ayı için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 22,72 olarak belirlendi.

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