Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? (Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu)

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödenmesine yarından itibaren başlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre 17-23 Haziran tarihleri arasında emekli aylığı ve ikramiyelerin ödemeleri tamamlanacak. İşte, ödeme takvimi

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? (Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu) - 1

2023 emekli maaşı ödeme günleri ve bayram ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. SGK tarafından verilen tahsis numaralarına göre, emekli maaşı ödeme günleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.

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Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? (Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu) - 2

ÖDEME TAKVİMİ NETLEŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şöyle:

Maaşı ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

Maaşını 19-20'sinde alanlar  18 Haziran'da

Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da 

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Hazrian'da alabilecek.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? (Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu) - 3

BAĞ-KUR'LULAR NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde ödenecek. 

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? (Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu) - 4

NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

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