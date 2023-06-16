Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi gün yatacak? (Tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri belli oldu)

2023 emekli maaşı ödeme günleri ve bayram ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. SGK tarafından verilen tahsis numaralarına göre, emekli maaşı ödeme günleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve Bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.