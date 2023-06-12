Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

2023 emekli maaşı ödeme günleri ve bayram ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. SGK tarafından verilen tahsis numaralarına göre, emekli maaşı ödeme günleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da emekliler tarafından sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.