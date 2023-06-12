Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri)

Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 2023 Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala sorgulanıyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyelerini almak isteyen emeklilerin, tahsis numarasına göre maaş ödeme günleri belli oldu. Peki, emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 1

2023 emekli maaşı ödeme günleri ve bayram ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. SGK tarafından verilen tahsis numaralarına göre, emekli maaşı ödeme günleri kolaylıkla öğrenilebiliyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da emekliler tarafından sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 2

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 3

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından açıklanmıştı.

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 4

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

2023 Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için gün sayan emekliler, tahsis numarasına göre maaş ödeme günlerini sorgulamaya başladı. Emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebiliyor.

İşte 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri;

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 5

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? (Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri) - 6

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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