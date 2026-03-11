Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyeleriyle ilgili tarih verdi. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haberi verdi ve emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Normal şartlarda her ayın 17'sinde yapılmaya başlayan emekli maaş ödemeleri bu ay Ramazan Bayramı vesilesiyle erken yatacak.
Emeklilerin bu ayki emekli maaş ödemeleri 14 Mart'tan itibaren hesaplara geçecek.
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyeleri içinde tarih vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.
Buna göre; Emekliye bayram ikramiyelerinin 12-18 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.