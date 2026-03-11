Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri 2026: Emekli maaşları ne zaman, bayramdan önce mi yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyeleriyle ilgili tarih verdi. Peki, emekli maaşları ne zaman, erken mi yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?