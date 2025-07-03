Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 2025: Temmuz emekli zammı maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

Emeklilerin maaş farklarının ocak ayında olduğu gibi ay sonunda ya da Ağustos ayı başında hesaplara geçmesi bekleniyor.



En düşük emekli maaşı düzenlemesine dair teklifin Temmuz ayının 15'i gibi Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. Teklifin Temmuz ayı sonuna doğru yasalaşması ardından ise emekli maaş farkları ilgililerin hesaplarına geçmeye başlayacak.



Emekli zam farklarının yatacağı tarihe dair bilgilendirmeyi SGK yapacak.

Ocak zammı sonrasında da emekli zam farkları 11 Şubat tarihinde ödenmeye başlamıştı.