Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 2025: Temmuz emekli zammı maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri

Emekli maaşları, Temmuz-Aralık dönemi zammı belli oluyor. SSK-Bağkur-Emekli Sandığı emeklileri, ocak-şubat-mart-nisan-mayıs ve haziran dönemini kapsayan 6 aylık sürece göre enflasyon farkları dikkate alınarak maaş artışı yaşayacak. Sonraki 6 aylık dönemi kapsayan sürede ise yeni tutar üzerinden maaşlarını alacak olan emekliler, ''en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatar?'' sorusunu yöneltiyor. Maaşlara yapılan zammın ardından ortaya çıkacak zam farklarının ödemesi ise sonraki günlerde yapılacak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatar?

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 2025: Temmuz emekli zammı maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri - 1

SGK (SSK-Bağkur-Emekli Sandığı) emeklileri ile beraber memur ve memur emeklileri de 3 Temmuz günü yeni maaş tutarlarını öğreniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli zammı ardından milyonlarca emekli, zam farkı için ödeme tarihine odaklanıyor. Emekli maaşı zam farklarının ödemeleri için gözler TBMM'ye çevrilecek. En düşük emekli maaşında düzenlemenin olacağına dair açıklamalar ardından kararın Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. İşte, emekli maaşı zam farkı ödemesi hakkında detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 2025: Temmuz emekli zammı maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

AK Parti Grup Başkanı Abdulla Güler, en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağına dair soru üzerine; "Etki analizleriyle rakamları, oranları değerlendireceğiz. Kanun teklifimiz tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Rakam açıklandıktan sonra, değerlendirmemizi son kez yapıp rakamı netleştireceğiz. Düzenleme bu teklife eklenecek." demişti.

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 2025: Temmuz emekli zammı maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri - 3

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

Emeklilerin maaş farklarının ocak ayında olduğu gibi ay sonunda ya da Ağustos ayı başında hesaplara geçmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesine dair teklifin Temmuz ayının 15'i gibi Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülüyor. Teklifin Temmuz ayı sonuna doğru yasalaşması ardından ise emekli maaş farkları ilgililerin hesaplarına geçmeye başlayacak.

Emekli zam farklarının yatacağı tarihe dair bilgilendirmeyi SGK yapacak.

Ocak zammı sonrasında da emekli zam farkları 11 Şubat tarihinde ödenmeye başlamıştı.

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 2025: Temmuz emekli zammı maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri - 4

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme günleri

Tahsis Numarası Son Rakamı 9, 7, 5 / Ayın 25

Tahsis Numarası Son Rakamı 3, 1 / Ayın 26

Tahsis Numarası Son Rakamı 8, 6, 4 / Ayın 27

Tahsis Numarası Son Rakamı 2 ,0 / Ayın 28

SSK emekli maaşı ödemesi

Tahsis Numarasının Son Rakamı / Ödeme Günü

9 / 17
7 / 18
5 / 19
3 / 20
1 / 21
8 / 22
6 / 23
4 / 24
2 / 25
0 / 26

Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 2025: Temmuz emekli zammı maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri - 5

Emekli Sandığı emekli maaşı ödemeleri:

Emekli Sandığı emeklilerinin maaş ödemeleri 3 ayda bir defa ayın ilk 5 günü doğum tarihlerine göre yapılır.

DAHA FAZLA GÖSTER