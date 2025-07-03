Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri 2025: Temmuz emekli zammı maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre ödeme günleri
Emekli maaşları, Temmuz-Aralık dönemi zammı belli oluyor. SSK-Bağkur-Emekli Sandığı emeklileri, ocak-şubat-mart-nisan-mayıs ve haziran dönemini kapsayan 6 aylık sürece göre enflasyon farkları dikkate alınarak maaş artışı yaşayacak. Sonraki 6 aylık dönemi kapsayan sürede ise yeni tutar üzerinden maaşlarını alacak olan emekliler, ''en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatar?'' sorusunu yöneltiyor. Maaşlara yapılan zammın ardından ortaya çıkacak zam farklarının ödemesi ise sonraki günlerde yapılacak. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatar?
SGK (SSK-Bağkur-Emekli Sandığı) emeklileri ile beraber memur ve memur emeklileri de 3 Temmuz günü yeni maaş tutarlarını öğreniyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli zammı ardından milyonlarca emekli, zam farkı için ödeme tarihine odaklanıyor. Emekli maaşı zam farklarının ödemeleri için gözler TBMM'ye çevrilecek. En düşük emekli maaşında düzenlemenin olacağına dair açıklamalar ardından kararın Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. İşte, emekli maaşı zam farkı ödemesi hakkında detaylar...