Emekli maaşı zammı 2024: Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Emekli maaşı zammı, temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşlarına her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı. Temmuz zammının yaklaşmasıyla birlikte ise emeklilerin enflasyon farkından kaynaklı alacakları zam hesaplanabiliyor. Temmuz ayında emekliye refah payı verilip verilmeyeceğiyle ilgili ise araştırmalar sürüyor. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

Emekli maaşı zammı 2024: Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? - 1

2024 temmuz ayı emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, emekliler 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak zam alacak. Şimdi ise gözler haziran ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonuna çevrildi. Açıklanacak mayıs enflasyonuyla birlikte emeklilerin 5 aylık enflasyon farkına bağlı alacakları zam belli olacak. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ

Emekli maaşı zammı 2024: Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? - 2

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 4 aylık enflasyon farkı 18,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler nisan ayı itibarıyla yüzde 18,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

Emekli maaşı zammı 2024: Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? - 3

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?

Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

Emekli maaşı zammı 2024: Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? - 4

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLACAK

Açıklanacak olan mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak.

5 aylık enflasyon farkı 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.

Emekli maaşı zammı 2024: Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? - 5

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.

Emekli maaşı zammı 2024: Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi? - 6

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ŞUAN NE KADAR?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

4 aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti.

Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.

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