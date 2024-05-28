Emekli maaşı zammı 2024: Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
Emekli maaşı zammı, temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşlarına her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı. Temmuz zammının yaklaşmasıyla birlikte ise emeklilerin enflasyon farkından kaynaklı alacakları zam hesaplanabiliyor. Temmuz ayında emekliye refah payı verilip verilmeyeceğiyle ilgili ise araştırmalar sürüyor. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?
2024 temmuz ayı emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla birlikte, emekliler 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak zam alacak. Şimdi ise gözler haziran ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonuna çevrildi. Açıklanacak mayıs enflasyonuyla birlikte emeklilerin 5 aylık enflasyon farkına bağlı alacakları zam belli olacak. Peki, emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Emekliye refah payı verilecek mi?